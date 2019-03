SONDAJ | Estimările componenței Parlamentului European. România ar avea 33 de locuri

10:45

Lungmetrajul de animaţie "Cum să-ţi dresezi dragonul 3/ How to Train Your Dragon: The Hidden World" rămâne pe primul loc în box office-ul nord-american, pentru al doilea weekend consecutiv, cu încasări de 30 de milioane de dolari de vineri până duminică, potrivit boxofficemojo.com, scrie Mediafax.