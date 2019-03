Interpreta Cristina Scarlat este astăzi omagiată și a pregătit un spectacol inedit pentru admiratorii săi

13:40

Daniela Ciocanu și soțul ei, Victor au imortalizat cele mai frumoase momente în calitate de mire și mireasă. Daniela a publicat recent mai multe fotografii din ziua în care au decis să-și unească destinele în fața lui Dumnezeu. „Și dacă am renunțat la buchetul miresei atunci când am oficializat căsătoria civilă, la cununie am optat pentru un buchet din limonium și crenguțe de eucalipt ( limonium e precum busuiocul se usucă și se păstrează frumos mult timp, el poate fi în mai multe nuanțe, eu l-a...