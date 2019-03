SCANDALOS! Arhiepiscopul Kliment, șeful Bisericii Ortodexe Ucrainene din Crimea, reținut de autoritățile ruse la Simferopol

10:40

Procurorul general din Israel, Avichai Mandelblit, a anunţat joi după-amiază că decis să ceară inculparea premierului Benjamin Netanyahu pentru acte de corupţie, scrie realitatea.net. Avichai Mandelblit a decis inculparea premierului Benjamin Netanyahu pentru luare de mita si abuz de incredere in trei dosare. Este prima data in istoria Israelului cand un premier in functie este […]