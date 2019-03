HOROSCOP: Află ce îți rezervă astrele, azi, 4 martie

BERBEC Astăzi trebuie să-ţi regăseşti echilibrul interior de care ai atâta nevoie. Nu te lasa impresionat de vremuri nesigure şi perspective sumbre, concentrează-te şi rezolvă-ţi problemele tale! Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în niciun fel. Dacă ai propria afacere trebuie să fii foarte atent(ă) la noii furnizori sau clienţi. Trebuie să începi să faci economii, fară să-ţi schimbi esenţial felul in care trăieşti – economia este arta prin care obţii maximum de la viaţa. Concentrează-ţi atenţia asupra sănătăţii – evită expunerea inutilă la frig, sau la curenţii de aer. TAUR Fiind vorba despre nişte probleme personale, de familie, veştile primite astăzi nu trebuie anunţate în gura mare, ci analizate cu discreţie. O veste primită dimineaţa îţi ridică o problemă! De asemenea, este bine să verifici ceea ce ai cumparat şi mai ales bonurile, dacă te duci la cumpărături. Nu lăsa nici o schimbare să te tenteze – nu vinde, nu cumpăra, nu investi, nu-ti face noi prieteni! Lasa lucrurile aşa cum sunt şi înţelept te vei numi. Un semn de foc iţi poartă noroc şi te poate ajuta să ieşi dintr-o încurcătură. Se pare că ai noroc. Atentie insa, norocul este de sticla – cand incepe sa strălucească, se sparge! Încă mai este frig – protejează-ţi în special gâtul. GEMENI Conjunctura indică un plan sentimental foarte încărcat, cu situaţii noi care pot ridica probleme greu de rezolvat. Mici reproşuri din partea anturajului din cauza superficialitităţii tale. Se profilează o zi cenuşie. O poţi înviora cu o masă cu prietenii. Poate plătesc ei, poate nu costa mult, dar o sa te inveseleşti! Gemenii negustori sau simpli funcţionari trebuie să-şi îndrepte atenţia către asociaţi, parteneri sau colegii de la serviciu pentru ca să evite să fie traşi pe sfoară sau măcar păcăliţi. În mod particular sunt favorizaţi nativii din zodia lui Castor şi Pollux care desfăşoară activităţi medicale, administrative, filantropice sau religioase. Sănătatea pare bună, atenţie însa la plămâni - fumat şi aerul foarte rece. RAC Nu sări peste etape, astăzi fii organizat, calm şi disciplinat. Luna, în creştere, te face să găseşti echilibrul corect dintre acţiune şi odihnă, să dai dovadă de cumpătare şi abilitate. Zâmbeşte, ţine capul sus şi îmbracă-te bine. Daca vrei să faci parte din elita trebuie să faci eforturi şi să te comporţi ca atare. Aspectele planetelor favorizează abilitatea nativilor din zodia Racului celui armonios să rezolve problemele legate de relaţiile cu terţi, să negocieze în amănunt sau să rezolve probleme cu autorităţile. Ziua de astăzi este o perioadă propice pentru implicare financiară, investiţii, chiar. LEU Ca să-ţi impui punctul de vedere personal azi trebuie să vorbeşti cu convingere şi patima, astfel lipsa de argumente logice, de dovezi, nu se observă. Limitează-te la activităţile obişnuite! Nu te lasa dus de nas de cuvinte mari, nu te lăsa folosit! Perioada favorizează nativii care activează în transporturi, educaţie şi comerţ. Banii sunt aspectaţi favorabil. Venituri apar şi din nişte surse mai puţin obişnuite: poate din dividente, poate din valorificarea unor active. Fereşte-te de posibile greşeli sau erori, mai mult gesturi neîndemânatice, la şcoala, serviciu sau în bucătărie. Veşti bune de departe, care te fac sa-ti reajustezi unele proiecte pe termen foarte lung. FECIOARĂ Nu exagera inutil cu tăiatul firului de păr în patru, cu detaliile! Astăzi trebuie să dai dovadă de anvergură şi un orizont larg de vedere ca să beneficiezi de o oportunitate neaşteptată. Ziua este de asemenea favorabilă harnicilor nativi din Fecioară cu activităţi legate de ştiinţă, tehnică sau tehnologie. Gândeşte-te cum să faci lucrurile cum trebuie, cu tragere de inimă, cu suflet, nu-i lăsa pe alţii să-şi bată joc şi să le facă strâmbe. Trebuie să eviţi discuţiile în contradictoriu cu persoanele de sex opus. Nu-ţi face griji, viitorul pare că este favorabil! BALANŢĂ Cine crede ca are mereu timp, se înşeală mereu. Timpul parcă zboară! Poţi să regreţi mai târziu daca nu te hotărăşti astăzi să alegi mai repede. Stelele îţi sunt favorabile, îndrăzneşte! Climatul general de la serviciu şi de acasa este uşor neplăcut şi încordat, tensiunea tinde către cote maxime, dar aproape nimic nu se petrece. Adică niciun eveniment important. Totul pare un imens arc care se comprimă, se comprimă... Din punctul tău de vedere este o perioadă... interesantă. Astepţi să vezi ce se întamplă. Nativii si nativele din Balanţă trebuie să-şi îndrepte atenţia către rude, asociaţi, parteneri sau colegii de la serviciu pentru ca să evite defectele de comunicare. Cineva are nevoie de ajutorul tău. Dar nu doreşte să ţi-l ceară direct. Vezi ce poţi face! SCORPION Marte din Taur te ajută să găseşti unele modalităţi pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii tale, ai idei bune, dar te avertizează de unele probleme cu femeile, de natură feminină. Utilizează orele de lumină naturală pentru activităţile curente şi nu te deplasa după căderea întunericului. Vremea capricioasă, melancolică şi cam nesimţită te face sa te iriţi repede. De fapt mai toata lumea este cu capsa pusă sau cu fitilul aprins. Nu spera şi nu ai teamă, ziua trece repede pentru că pe seară ai o întâlnire. Importantă! Poate fi şi o reuniune de familie cam încordată. Sanatatea este bună, atenţie ce şi unde manânci, mai ales in oraş. SĂGETĂTOR Activitatea ta pare mai uşoară decât de obicei, arată conjunctura. Neliniştile şi incertitudinile par că se risipesc, ai o propunere valabilă, trebuie să faci încă un efort ca să finalizezi! Anumite amintiri recente şi nu prea, nu-ţi dau pace. Simptomatic pentru zodia ta. Linge-ţi rănile, respiră adînc, uită-te pe sub sprâncene şi dă-i bice : „the show must go on”. In a doua parte a zilei evita singurătatea, nu este oare mai bine sa ieşi cu familia, sau cu o prietena la plimbare? Cauţi un confident pe care nu îl găseşti. Oricum, totul se află, aşa că mai bine mergi să te confesezi la o televiziune tabloidă, sau pe reţeaua de socializare. CAPRICORN Întrebările care te frământă nu pot găsi răspuns astăzi. Eşti în faţa unor noi probleme, mai ales de adaptare într-un nou format. Ai nevoie de o seară relaxantă ca să-ţi aduni gândurile. O perioadă din nou puţin tensionată, mai ales de bârfe şi vorbe. Nimic foarte important, însă, nici măcar foarte interesant. Evita alcoolul, tutunul, piperul, orice te-ar irita şi mai mult. Astăzi nu eşti în cea mai buna dintre zile, mai bine ţine o dieta uşoară şi incearca să te gandesti la lucruri plăcute şi vesele. VĂRSĂTOR Eşti între trecut şi viitor! Închide cu hotărâre un capitol, o etapă, din viaţa ta şi nu uita că ambiţia e principala ta sursă de energie. Îndrăzneşte, pentru că norocul ajută pe curajoşi! Incearca sa termini lucrurile de care te apuci. Incearcă, la fel, sa fii mai cumpatat în vorbe şi să nu întrerupi tot timpul pe cel cu care vorbeşti. Ziua de astăzi este sub semnul discuţiilor neterminate. Ca un făcut, timpul te presează şi mereu nu termini ce ai de spus. Nu ai timp să stabileşti ceea ce doreai de fapt. Este bine să revii şi să termini lucrurile. PEŞTI Activitatea ta, munca, profesia, influenţează prea mult viaţa ta personală, constaţi acest lucru, cu neplăcere. Dar, trebuie să ai mai mult timp liber, nu te-ai angajat la o firmă-internat! Promovează-ţi cu hotărâre interesele profesionale. Nimic financiar, nimic speculativ, poate unde banii sunt din ce în ce mai rari. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi pentru că a doua parte a zilei este ceva mai obositoare, poate te duci la sală să tragi de fiare, poate la un spectacol care se prelungeşte! Influenţe astrale puternice te favorizează in ceea ce priveşte sănatatea şi întreţinerea ei. Este o perioadă în care nu trebuie să te laşi descurajat de nerealizări sau de întîrzierea finalizării unor proiecte.

