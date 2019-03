LIVE // Serviciile primăriei Chișinău – în ședință

16:00

You may also like O mașină s-a răsturnat pe traseul Chișinău-Bălți // Victimele au fost ajutate de șefi de la IGP // FOTO Promo-LEX: Rezultatele numărării paralele a voturilor cu privire la alegerea primarilor mun. Chișinău, Bălți și Comrat S-a stins din viaţă directorul Bibliotecii Naţionale, Alexe Rău VORONIN CĂTRE PUBLIKA TV // O să aveţi probleme în mod democratic, civilizat, cesno Salarii mai mari pentru bugetari, începînd cu 1 decembrie...