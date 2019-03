CEC a totalizat rezultatele alegerilor din 24 februarie

09:20

În următoarele două zile, temperatura va fi de 4-5 grade Celsius, însă noaptea va fi mai rece. La noapte, se așteaptă -4 grade. De luni, ziua va fi 13 grade, iar noaptea 1 grad. Astăzi, viteza vântului va fi de 27 km\h. Amintim că meteorologii au anunțat vânt puternic pentru câteva zile.