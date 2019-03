Adevărul despre rucola

22:00

Ceaiul are o multitudine de beneficii sanatoase si este ideal pentru silueta, dar este bun atat timp cat nu este consumat in cantitati mari. Proportia normala nu trebuie sa depaseasca intre 100 si 150 de pliculete de ceai. Cam atat obisnuia o femeie din Michigan sa bea in fiecare zi. Dupa 17 ani de exces, aceasta se confrunta cu mari probleme de sanatate. Potrivit New England Journal of Medicine,