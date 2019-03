CEC a votat: Referendumul republican consultativ, valabil

12:00

Debut de primăvară destul de călduros în R. Moldova. Dacă în acest weekend maximele vor oscila între plus 1 și plus 7 grade Celsius, de luni termometrele vor indica ziua mai mult de plus 10 grade Celsius, relatează deschide.md. Astfel, în primele zile ale săptămânii viitoare vor fi între plus 10 și plus 15 grade Celsius, … Articolul METEO // La început de martie avem „aprilie” în termometre apare prima dată în TVC.