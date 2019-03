Televiziunea israeliană a oprit vânzarea biletelor pentru Eurovision

11:30

Nebunia criptomonedelor a trecut, dar ideea monedelor digitale nu dispare. Mari grupuri IT, printre care şi Facebook, testează terenul pentru a introduce monede proprii. Însă cu lecţiile învăţate. Sunt clare defectele acestui sistem, dar există potenţialul de a merge într-o nouă direcţie bună, care poate să-i asigure un viitor. Iar Facebook nu vrea să rateze şansa şi trage tare. Are în plan să îşi lanseze propria criptomonedă chiar în prima jumătate a acestui an, scrie digi24.ro.