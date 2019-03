CEC a votat: Referendumul republican consultativ, valabil

16:30

Ministrul afacerilor externe, Teodor Meleşcanu, împreună cu Comisarul european pentru securitatea UE, Julian King, au deschis conferinţa Facing Hybrid Threats through Consolidated Resilience and Enhanced StratCom. Conferinţa “Facing Hybrid Threats through Consolidated Resilience and Enhanced StratCom” este o acţiune reprezentativă pentru decizia României de a-şi asuma un rol important la nivel european în domeniul combaterii dezinformării şi ameninţărilor hibride, fiind o reuşită a efortului pe care statul român îl depune în această direcţie în timpul Preşedinţiei prin rotaţie a Consiliului Uniunii Europene. Evenimentul a fost organizat, la Bucuresti, în perioada 28 februarie-1 martie de Ministerul Afacerilor Externe și Institutul UE pentru Studii de Securitate, în cadrul Președinției Române a Consiliului Uniunii Europene, potrivit comunicatului oficial, remis Calea Europeană.