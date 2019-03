Căutarea avionului Malaysia Airline 370 dispărut în 2014 poate fi reluată

16:00

Coreea de Nord nu are niciun viitor din punct de vedere economic atît timp cît păstrează arsenalul atomic, a afirmat preşedintele SUA, Donald Trump, care a reiterat că are o relaţie foarte bună cu liderul de la Phenian, Kim Jong-Un, informează site-ul agenţiei de ştiri Reuters. "Coreea de Nord are un viitor economic extraordinar, incredibil, dacă ajung la un acord, însă nu au niciun viitor din pun