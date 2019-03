Efectele psihologice negative ale utilizării Instagram-ului

17:10

Ministrul pentru Românii de Pretutindeni Natalia Intotero a anunțat astăzi la Chișinău că în prezent se discută despre posibilitatea modernizării și dotării cu fonduri de carte a 100 de biblioteci din Republica Moldova. Afirmația a fost făcută în cadrul unei întrevederi cu prim-ministrul Pavel Filip. „Republica Moldova reprezintă pentru noi mult mai mult decât o […] The post 100 de biblioteci din Republica Moldova vor fi modernizate și dotate cu fonduri de carte cu sprijinul României appeared first on Moldova.org.