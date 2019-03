Fotografia zilei: „Moldovenii culeg toamna poama și primăvara pungile de plastic”

16:00

Un bărbat va ajunge pe banca acuzațiilor, fiind învinuit de depunerea cu bună știință a unei plângeri false și a declarațiilor mincinoase împotriva unui angajat al poliției de patrulare al IP Strășeni. Procuratura Anticorupție a transmis cauza penală instanței de judecată. Învinuitul, pentru a se eschiva de la răspunderea contravenţională, în luna octombrie 2018, a […]