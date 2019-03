VIDEO\ Un avion se clatină din cauza vântului puternic, nereuşind să aterizeze pe Aeroportul din Gibraltar

15:10

Autorităţile din Veneţia au adoptat proiectul de impunere a unei taxe de intrare pentru turiştii de o zi, care se va ridica iniţial la 3 euro, începând din luna mai, a declarat primarul oraşului italian, Luigi Brugnaro, potrivit Reuters citată de Mediafax. Nu se ştie deocamdată cum va fi colectată taxa, dar primarul Luigi Brugnaro […]