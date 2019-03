14:45

„Nu am avut aşteptări (de la Guvern - n.r.). Eu nu am cerut sprijinul Guvernului, nici nu m-am aşteptat să mă susţină, mă aşteptam la o campanie negativă împotriva mea, dar am apreciat foarte mult că am avut posibilitatea în Parlamentul European să lămuresc anumite lucruri. Am spus: dacă sunt lucruri negative pe care le-aţi auzit, vă rog să mă întrebaţi şi este momentul să le lămurim. Asta mi s-a părut că este o procedură onestă şi transparentă, să îi dai şi celui care este acuzat că a făcut lucruri negative posibilitatea de a le lămuri cât mai corect. Până la urmă, aceasta este şi esenţa unei dezbateri, nu să te întrebe doar lucrurile pe care tu vrei sau crezi că te întreabă, ci şi alte lucruri”, a spus Kovesi, la Europa FM, întrebată cum s-a simţit ştiind că pentru funcţia de procuror-şef european este susţinută de mulţi români, dar nu şi de Guvernul României, scrie Agerpres. Ea a menţionat că la audierea din Parlamentul European a avut foarte mari emoţii pentru că reprezenta, într-un fel, sistemul judiciar românesc. „Te duci acolo în nume personal, mi-am depus candidatura singură şi m-am bazat pe mine, dar când intri în sală, toată sala aceea plină, erau 200 - 300 de oameni, ştiu că eşti un procuror din România, reprezinţi, într-un fel, ţara, reprezinţi cumva sistemul judiciar român, care în ultimii ani chiar a depus eforturi, procurorii şi judecătorii au muncit foarte mult. Nu zic că suntem un sistem de justiţie perfect, că nu s-au făcut greşeli, dar s-au făcut foarte multe lucruri bune şi s-a depus un foarte mare efort, mai ales în lupta anticorupţie, dar nu numai. Atunci când eşti într-o astfel de competiţie cu colegi din alte ţări ţii cumva să arăţi că reprezinţi nişte oameni profesionişti, oneşti, curajoşi şi cumva este o presiune. În plus, am primit foarte multe încurajări, foarte mulţi oameni, inclusiv pe stradă sau prin telefon, prin petiţii, erau foarte mulţi oameni care aveau aşteptări şi care m-au susţinut de fapt. Am tot auzit nişte ştiri false că a fost o super-echipă secretă. Aceasta a fost echipa - toţi oamenii care mai speră în Justiţie şi care au transmis un gând bun”, a explicat Kovesi. Fosta şefă a DNA a afirmat că ceea ce a ţinut de ea a făcut, din punct de vedere tehnic şi ca profesionist şi-a terminat treaba şi urmează o decizie politică. „Dacă nu voi fi aleasă, o să îmi continui drumul. Deocamdată sunt procuror şi îmi place acest lucru, nu se termină viaţa şi nici nu începe cu o funcţie, deocamdată drumul pe care am ales să merg este acesta. O să analizez opţiunile după finalizarea procedurii”, a afirmat Kovesi.