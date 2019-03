16:10

În cursa pentru marele trofeu vor lupta 10 concurenţi, care vor evolua pe o scenă impunătoare şi inedită ca formă. Este vorba despre: • Aurel Chirtoacă - La cinema • Vera Ţurcan – Cold • Marcela Scripcaru – Meteor • Siaj – Olimp • Maxim Zavidia - I will not surrender • Diana Brescan - Lies • Tinna GI – Virus • Lemonique - GravitTy • Anna Odobescu – Stay • Che MD ft Elizaveta Ivasiuk - Sub Pământ Organizatoriii etapei naţionale Eurovision 2019 promit un show deosebit de sunet şi imagine. • Final...