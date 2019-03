11:50

Un cargobot rusesc de 6.000 de tone a deviat de pe traseu şi s-a izbit de un pod de pe coasta Coreei de Sud. Căpitanul vasului era în stare de ebrietate, a transmis agenţia sud-coreeană Yonhap. Comitetul de Anchetă de la Moscova a anunțat că a inițiat cercetări asupra incidentului. Nava Seagrand se îndrepta spre […]