TRAGEDIE ÎN CAPITALĂ! Un bărbat a căzut de la aproximativ 30 metri înălţime, pe un şantier de construcţie

14:00

Trupa Lemonique vin cu o lansare de videoclip ”Gravity”. Cu această piesă vor participa în finala națională de sâmbătă Eurovision Moldova 2019. Dacă admiri această piesă, te îndemnăm să o susții cu votul tău! SMS – 99908 / VOICE – 090099908 The post Eurovision Moldova 2019. Trupa Lemonique au lansat videoclipul piesei ”Gravity” appeared first on Regional.md.