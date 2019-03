VIDEO // Câinele de frontieră care i-a lăsat fără cuvinte pe jurații Românii au talent

11:20

Într-un interviu acordat recent reporterului nostru, compozitorul Eugen Doga a afirmat că în 2018, a avut mai multe concerte în diverse orașe ale lumii: la Cluj-Napoca, Viena, Bruxelles, Ankara, Nijnii Novgorod etc.„Am scris muzică pentru copii, valsuri și imnuri. De asemenea, am scris o carte de nuvele. Am avut mai multe concerte. Am evoluat pe scena Palatului ”Schönbrunn”, în sala de concerte în stil baroc ”Schlosstheater” din Viena, unde au concertat Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart și C.W. Gluck și alți mari compozitori. Acolo am prezentat creațiile scrise pe versurile lui Mihai Eminescu, Veronica Micle și Grigore Vieru, alături de Orchestra Națională Simfonică a Companiei Publice ”Teleradio-Moldova”. Un concert de neuitat l-am avut la Ankara. Pentru mine, 2018 a fost un an în do major. Tot în 2018, președintele Rusiei, Vladimir Putin, m-a decorat cu Ordinul ”Alexandr Nevski”, a mai spus distinsul compozitor.