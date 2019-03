VIDEO: Câinele LACHI, și angajatul poliţiei de frontieră a Moldovei, au făcut SENZAŢIE pe scena show-ului “Românii au Talent”

21:50

Încendiu într-o locuință din capitală. O cafetieră în valoare de 9999 MDL, aflată în termenul de garanție legală și procurată dintr-un magazin specializat în comerțul electrocasnicelor din capitală, a produs un incendiu deteriorând mobilierul din bucătărie, pereții, tavanul și alte electrocasnice aflate în imediata apropiere (TV, cuptor cu microunde, etc).... The post (VIDEO) O cafetieră A EXPLODAT, provocând incendiu într-o locuință din capitală appeared first on Regional.md.