Organizația Grow me Up își mărește familia. Completează formularul de aplicare și învață să devii femeie de succes!

Organizația Grow me Up este în căutare de tinere talentate care vor să își dezvolte și îndrepte potențialul spre o carieră de succes. Membrele Grow me Up vor avea ocazia să își pună în aplicare propriile idei de evenimente, acumulând totodată o vastă experiență în Leadership și Project Management, domnișoarele devenind în viitor femei de …

