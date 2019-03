Krasnoselski comemorează 27 de ani de la „agresiunea Moldovei împotriva Transnistriei”

19:20

„Pentru un viitor mai bun" – cu această speranță au votat chișinăuienii, pe 24 februarie, componența noului Parlament. Pentru unii, „un viitor mai bun" înseamnă salarii și pensii mai mari, iar pentru alții – posibilitatea de a vorbi nestingheriți în limba rusă. În ziua alegerilor, am întâlnit tineri care ne-au mărturisit că nu vor merge […]