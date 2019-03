VIDEO// Eroii căzuți în conflictul armat de la Nistru, comemorați de Ziua Memoriei

După serviciul divin și depuneri de flori la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare, voluntari, militari și polițiști au mers în marș până la Complexul memorial „Eternitate”, unde au participat la un miting de comemorate, scrie IPN. Primul preşedinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, a declarat că, odată trecerea timpului, conștientizăm tot mai profund condiţiile de pace în care trăim astăzi, dar totodată nu putem uita prin ce am trecut pentru a asigura aceste condiţii de pace. Potrivit lui Mircea Snegur, „cu 27 de ani în urmă în plin proces de edificare a statului independent Republica Moldova, separatiştii de la Tiraspol, fiind susţinuţi politic, militar şi logistic de către cercurile radicale şi ostile de la Moscova, au declanşat un adevărat război la Nistru”. Atunci, Republica Moldova nu dispunea de atributele necesare de luptă, a spus primul preşedinte. Nu a putut ține piept forţelor Armatei a 14-a ruse, „care la 19 mai s-a implicat direct în lupte, de partea separatiștilor, totodată înarmându-i pe aceştia”. „Pentru faptele demonstrate în acele zile grele v-am rămas recunoscători pentru toată viaţa”, s-a adresat Mircea Snegur participanților la miting. Premierul Pavel Filip, prezent la eveniment, a spus că anii care au trecut din primăvara anului 1992 „au lăsat o urmă adâncă şi dureroasă în inima poporului Republicii Moldova. Astăzi sute de femei îşi mai plâng fiii, soţii şi fraţii căzuţi pe câmpul de luptă”. Premierul susţine că prea mare a fost preţul libertăţii şi independenţei Republicii Moldova, iar cea mai mare recunoștință pentru eroii căzuți la Nistru este să fie păstrată memoria şi să nu-i uităm. Curajul şi vitejia de care au dat dovadă cei care au luptat pe câmpul de luptă este o lecţie de demnitate pe care o învăţăm şi astăzi, a mai spus primul ministru. Într-un comunicat de presă al Președinției, se menționează că preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, păstrează în memorie acele zile dramatice din istoria poporului moldovenesc, dar nu trebuie să rămânem ostatici ai evenimentelor respective. „Deceniile ce s-au scurs confirmă o dată în plus că aceste amintiri, cu certitudine, nu sunt suficiente pentru a construi un stat și a îmbunătăți calitatea vieții oamenilor. Drept dovadă este emigrarea continuă a locuitorilor Moldovei, care are loc, în primul rând, din motive sociale”, declară preşedintele. În acțiunile de luptă de la Nistru, din primăvara-vara anului 1992, circa 300 de combatanți și peste 400 de civili și-au pierdut viața, iar câteva sute de oameni au fost răniți. Acordul de încetare a focului a fost semnat la 21 iulie 1992 de către Republica Moldova și Federația Rusă.

