Mai puține locuințe date în exploatare în 2018

Spitalul Raional Rezina va beneficia de echipament medical modern, datorită asistenței financiare nerambursabile oferite de Guvernul Japoniei, în cadrul proiectului Kusanone. Astăzi, a fost semnat contractul de grant pentru procurarea echipamentelor medicale, și anume: ecocardiograf, mașină de anestezie și 3 analizatoare, în sumă de 78.690 de dolari. Ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Masanobu Yoshii, a […]