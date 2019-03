Un autobuz de pe ruta Chisinau-Iasi a ars in intregime in sectorul Rascani al capitalei. Administratorul firmei: "L-a incendiat concurentii. Este deja al 5-lea autobuz in ultimele 34 de zile - GALERIE FOTO/VIDEO

Potrivit pompierilor, incendiu s-a produs in acesta dimineata in jurul orei 3:00 in sectorul Rascani

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md