Jurnal TV: Momentul în care votanții transnistreni sunt răsplătiți; Primele autocare au pornit spre secții la 4 dimineața

Principalul semn că primăvara își face apariția în orașul nostru nu este timpul mai cald, ci expoziția Beauty Expo. Tradițional, la sfârșitul lunii februarie – începutul lunii martie, femeile de toate vârstele și profesiile se adună la Moldexpo. În acest an, cel mai mare stand aparține rețelei de farmacii Felicia. Noi am fost la deschidere și am găsit cel puțin 10 motive pentru a vizita cel mai aglomerat ungheraș al pavilionului central.