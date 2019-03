Declarație: „NATO trebuie să țină ușile deschise pentru Ucraina, Georgia şi R.Moldova”

16:00

Debut de primăvară destul de călduros în R. Moldova. Dacă în acest weekend maximele vor oscila între plus 1 și plus 7 grade Celsius, de luni termometrele vor indica ziua mai mult de plus 10 grade Celsius. • Astfel, în primele zile ale săptămânii viitoare vor fi între plus 10 și plus 15 grade Celsius, iar vinerea viitoare maximele vor urca până la plus 18 grade Celsius. Meteorologii anunță precipitații slabe în zilele de marți și miercuri în sudul republicii, iar joi - în Nord și Centru. ...