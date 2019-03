(foto) Orheiul a înflorit: Mii de flori au colorat orașul

În ultimele zile orașul Orhei a înflorit la propriu. Deja al patrulea an primăria plantează flori în parcuri și pe gazonul de pe marginea principalelor străzi ale orașului. Și cu fiecare an, orașul devine tot mai verde, mai înfloritor și mai plăcut pentru locuitori și oaspeți. Mai exact, în acest an, peste 2200 de flori… Articolul (foto) Orheiul a înflorit: Mii de flori au colorat orașul apare prima dată în Telegraph Moldova.

