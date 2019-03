27 de ani de la războiul de pe Nistru. Mărturiile copiilor

15:30

Candidatul PSRM în circumscripția nr.42, Cantemir, Vladimir Țurcan, care a pierdut în fața candidatului PDM Elena Bacalu cu doar 65 de voturi, a depus o contestație la CEC . Candidatul socialist la funcția de deputat cere verificarea corectitudinii și legalității includerii alegătorilor pe listele electorale suplimentare din această circumscripție.