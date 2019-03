Casă memorială „Mihai Volontir” va fi înfiinţată în satul de baştină a actorului

08:40

Echipa de fotbal Zimbru Chişinău va participa în continuare la campionatele naţionale, a declarat recent într-o conferinţă de presă preşedintele clubului Nicolae Ciornîi. ”Zimbru a fost, este şi va fi. Am ţinut cont, în acest context, de opiniile fanilor echipei, federaţiei naţionale de profil când am luat această decizie. Anterior am anunţat că ne retragem din Divizia Naţională din cauza dificultăţilor de ordin financiar. Zimbru este în prezent unicul club de fotbal din capitală, dar cu regret...