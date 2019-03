Calendar istoric - 2 martie

08:15

Taur. E ca o perioadă de aşteptare în plan sentimental, fiind cuprins de o stare în care parcă ai simţi că urmează să se întâmple ceva deosebit. Te poţi confrunta cu tot felul de piedici şi amânări în relaţia cu persoana iubită, multe planuri pot fi date azi peste cap, altele pot fi contramandate, deci va fi un final de săptămână plin de surprize, dar care au rolul de a amplifica şi mai mult starea ciudată care te cuprinde, cea în care presimţi că se va schimba ceva major în viaţa personală. Stai ca pe ghimpi, neştiind ce te aşteaptă, de aceea nici nu ştii cum să interpretezi aceste probe. Gemeni. Cea mai mare bucurie a zilei este să socializezi, să treci prin locuri pe unde ai ocazia să te întâlneşti cu amicii tăi sau de a face noi cunoştinţe. Dialogul merge ca uns peste tot, pentru că ai un talent aparte de a te adapta oricărui mediu şi oricăror subiecte de conversaţie. Eşti primit cu braţele deschise de un grup de persoane pe care abia acum le cunoşti, dar unde laşi o impresie excelentă, ceea ce îţi va asigura o integrare rapidă în noul mediu. Rac. Primeşti un sfat atât de bun, încât merită să îl pui imediat în practică! Este fundamentul perfect pentru proiectul pe care îl clădeşti pas cu pas, cărămida de pornire, deci începe să construieşti în jurul său cu încredere şi entuziasm, deoarece roadele vor apărea foarte repede. Uneori e nevoie doar de o încurajare pentru a te apuca de treabă, iar azi ai noroc: primeşti exact porţia potrivită de energie pentru a te apuca de o treabă care îţi place, care te încântă, care va aduce rezultate excelente! Consideră totul ca pe un start bun către o mare reuşită de care te vei bucura multă vreme. Leu. O vorbă aruncată te răneşte profund, dar, înainte de a-l cataloga ca cel mai mare duşman pe cel care ţi-a spus-o verde-n faţă, mai bine te-ai gândi la mesajul pe care ţi-l transmite. Chiar dacă nu sună chiar aşa cum ţi-ar plăcea, chiar dacă are la bază o critică sau o mustrare, chibzuieşte asupra cuvintelor sale, pentru că s-ar putea să aibă dreptate. Îţi spune unde ai greşit, te trage de mânecă să nu mergi mai departe într-un sens care nu are nimic bun de oferit, deci, dacă unii îţi spun nu cu încăpăţânare, întreabă-te dacă nu cumva refuzul lor e în beneficiul tău, de fapt. Fecioara. Încearcă să nu cheltuieşti azi nici un ban, pentru că şi cea mai mică investiţie (nu neapărat necesară) poate dezechilibra bugetul şi aşa şubred. Resimţi chiar un blocaj financiar, pentru că ar putea apărea şansa unei afaceri sau a unei achiziţii tentante, dar când numeri câţi bani ai în portofel, rezultatul te cam dezarmează. Rezistă ispitelor financiare, pentru că nu stai tocmai bine cu banii acum şi ţi-ai putea crea singur probleme! Ţine banii la saltea măcar azi, pentru că îţi vei mulţumi singur mai târziu că ai fost precaut şi ţi-ai înfrânat dorinţele. Balanta. Un mic drăcuşor te îmboldeşte să spui lucruri care nu te caracterizează şi pe care s-ar putea să le regreţi mai târziu. Rezistă acestei ispite negative, pentru că nu e genul tău să fii răutăcios sau să arunci vorbe grele în spatele altora, fără să le merite. Poţi descoperi efectele nefaste ale intervenţiei unui inamic asupra ta şi, în loc să ierţi şi să tolerezi, aşa cum faci de obicei, eşti gata să întorci armele. Poate vei avea câştig de cauză, în cele din urmă, pentru că te prinde într-un moment agresiv în care îţi canalizezi toată energia spre un singur scop: răzbunarea. Scorpion. Ai noroc să atragi alături de tine mai multe persoane de toată încrederea care participă la proiectele propuse de tine. Te poţi baza întru totul pe sprijinul lor, pe contribuţia lor concretă, poate chiar şi pe participarea lor materială, pentru că ceea ce au ei de oferit nu e doar teoretic, nu e doar o promisiune în vânt, ci vor pune umărul la treabă lângă tine. Eşti mulţumit să vezi că ai convins atâta lume să ţi se alăture la punerea în practică a unui ţel, pentru că, fără asemenea ajutoare, ar fi rămas totul doar un proiect pe hârtie. Aşa prinde contur din ce în ce mai bine! Sagetator. Indiferent de vârsta pe care o ai, eşti totuşi un copil în adâncul sufletului tău şi trebuie să laşi acest copil să se manifeste liber, din când în când. Şi tu ai nevoie de ocrotire, nu numai să ocroteşti tu pe alţii, şi tu ai nevoie de grija altuia, nu doar să ai grijă de alţii, deci acceptă-ţi poziţia de răsfăţat şi de protejat, pentru că o meriţi pe deplin. Te simţi bine aşa, ştiind că cineva te învăluie în iubirea sa necondiţionată, şi îţi dai seama că aveai nevoie de acest dar de la cei pe care îi consideri cei mai importanţi pentru sufletul tău. Şi tu faci la fel pentru ei, tot timpul, dar trebuie să şi primeşti, nu numai să dăruieşti! Capricorn. Te comporţi ca un profesor gata să ţină predici severe celor care fac greşeli, dar uiţi că şi tu ai fost ca ei. Fii mai îngăduitor cu cei tineri sau cu cei mici, chiar dacă îi prinzi cu minciuna, pentru că fiecare om e supus greşelii. Mai bine le oferi un exemplu personal demn de urmat înainte de a-i ataca dur pe diverse căi. Poţi oferi o lecţie de viaţă extrem de folositoare, dar fără a apela la ton ridicat, la nervi sau autoritate agresivă. Nici tu nu le ştiai pe toate cândva ci ai învăţat de la alţii, deci pune-te şi în pielea lor un pic. Varsator. Eşti cam nervos şi, dacă nu ţii sub control manifestările agresive, poţi strica ziua altora! Fii mai atent ce spui şi cum te comporţi mai ales cu cei care ţin la tine. Nu ţi-ar păsa să scoţi din sărite un străin pe stradă, dar să îl faci să sufere pe omul cel mai drag ţie, nu ţi-ar cădea tocmai bine! Alege-ţi cu grijă vorbele, mai ales dacă cel de lângă tine e mai sensibil din fire sau trece prin momente dificile, pentru că nu are nevoie acum nici de critici, nici de predici, nici de dispute, ci doar de multă înţelegere. Pune-te în pielea lui un pic şi vezi ce simţi… Pesti. Eşti mai puternic decât ai crede, deci foloseşte-ţi talentele în tot ce doreşti să obţii. Stă în puterea ta să-ţi realizezi orice vis, să porneşti orice plan măreţ, şi nu are rost să-ţi faci griji în nicio direcţie. Valorifică-ţi talentele care te fac unic şi te scot mai bine în evidenţă pe oriunde te-ai duce. Ai încredere în ceea ce este doar al tău şi lasă şi modestia şi timiditatea deoparte, nu e cazul să le arăţi, chiar dacă în sinea ta există şi astfel de urme. De data aceasta e nevoie de o maximă încredere în tine însuţi, în valoarea ta, pentru că sigur ai un as în mânecă de care merită să te foloseşti cu brio!