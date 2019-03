INTERVIU cu Elena Chiosa! „Prin dans poți zbura chiar dacă nu ai aripi”

21:00

O femeie de 69 de ani din Ocnița a murit după ce ar fi fost înjunghiată.Totul s-ar fi întâmplat în noaptea de 23 februarie. Polițiștii sosiți la fața locului au stabilit că femeia de 69 de ani avea o plagă în regiunea gâtului. Tot atunci, victima a fost internată în... The post O femeie din Ocnița a fost înjunghiată de fiul adoptiv appeared first on Regional.md.