Cetăţenii Republicii Moldova care lucrează legal în Germania pot solicita pensie

20:30

Zece ani închisoare, acesta a fost verdictul dictat de magistraţi pentru bătrânul, care în vara anului trecut, şi-a ucis nepoţica de 5 luni. Procuratura a demonstrat vina inculpatului de comiterea omorului intenţionat. Tragedia a avut loc în dimineaţa zilei de 27 iulie 2018, în gospodăria fiicei inculpatului, din satul Brânzenii-Noi,... The post Bătrânul de la Telenești, care și-a ucis nepoțica, va sta 10 ani dupa gratii appeared first on Regional.md.