Peste 300 de judecătorii din ţară s-au reunit la Adunarea Generală

17:10

„Noi am filmat un filmuleţ în care un copil trecând pe la mai mulţi oameni înţelege mai multe aspecte ale limbii noastre, cum este văzută de diferiţi oameni”, spune o adolescentă. „Eu am fost regizorul şi persoana care s-a ocupat cu partea video a lucrării cu care am participat la concurs. Aceste concursuri mă motivează”, a spus o altă tânără. Cei doi oficiali au vorbit despre contribuţia Guvernului de peste Prut, în promovarea valorilor române la noi în ţară. „Împreună cu doamna ministru şi...