9 din 10 producători de lapte de oaie și capră din Italia sunt în pragul falimentului

Aliment de bază în hrana omenirii, grâul nu pare a fi suficient de adaptat pentru a face faţă schimbărilor climatice, potrivit unor noi cercetări publicate recent în Proceedings of the National Academy of Sciences, jurnalul oficial al Academiei americane de Ştiinţe, informează revista-ferma.ro. Condiţiile climatice au o mare influenţă asupra producţiei şi calităţii culturilor de […]