Reprezentanți ai blocului ACUM au respins invitația la negocieri lansată de Partidul Democrat

Procurorul general al Israelului intenționează să-l trimită în judecată pe premierul Benjamin Netanyahu în legătură cu trei anchete de corupție aflate în desfășurare, a informat joi televiziunea israeliană. Potrivit relatării, Netanyahu ar putea fi acuzat de mită, fraudă și abuz de putere, dar dacă va fi pus oficial sub acuzare depinde de rezultatul unei audieri la care premierul va avea ocazia să se apere. Audierea s-ar putea ține după alegerile de la 9 aprilie, la care Netanyahu va încerca să obțină al patrulea mandat de premier. Într-unul din dosare, premierul este acuzat că ar fi promis avantaje unei firme de telecomunicații în schimbul unei imagini bune pentru sine în presă. Al doilea caz este asemănător, doar că este vorba de un ziar, iar în al treilea dosar se spune că premierul și familia ar fi primit daruri de la persoane bogate în sprijinul unor favoruri. Netanyahu, care are 69 de ani, neagă toate acuzațiile. Joi seară a spus că are de gând să rămână premier „încă mulți ani”.