Momentul în care un vas de 6.000 de tone se izbeşte de un pod în Coreea de Sud; Căpitanul era în stare de ebrietate // VIDEO

11:30

„În ziua alegerilor, imediat după închiderea secțiilor de votare, am lansat invitații și ne-am arătat deschiși pentru toți, pentru a nu admite acele situații dezastruoase. Foarte clar am spus de la început că în lista noastră, că ordinea în care am prefera să ducem aceste negocieri pornesc de la blocul ACUM. Scrisori am expediat doar copreședinților blocului ACUM. Deja au trecut mai bine de câteva zile şi nu avem un răspuns la acea adresare. Astăzi, pe această cale, dar poate şi pe cale scrisă,...