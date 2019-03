56 focare de vegetație au fost stinse de pompieri. Cel mai efectat este raionul Ungheni

14:20

E bătătorită cărărușa aceasta, mai ales în timpul campaniilor electorale. Scrisori asemănătoare am mai primit de la Urechean, Filat… Promisiunile curgeau gârlă, dar am ajuns acolo unde am ajuns. Acum, laudele și promisiunile mai să nu încapă pe o foaie de hărtie cu trei floricele pe ea. Istoria, chipurile, a început în 2016, de atunci […]