Ziua Mărțișorului este marcată şi de popularul motor de căutare Google

Sub a numelui tău umbră. Iată tot ce te așteaptă.” Această palmă de pământ, pe care ne-a hărăzit-o Dumnezeu să ne ducem veacul, n-a oferit mare lucru omenirii, să fim sinceri. N-am cucerit Cosmosul, nu ne-am remarcat prin forță și curaj nemaipomenit, poate doar uneori, izolat, nu am inventat nimic ieșit din comun, care să schimbe cursul istoriei universale. Nu că n-am vrut, dar suntem prea mici ca să avem pretenții atât de mari. Dar câte ceva am reușit totuși. Ceva ce a învins neputința noastră...