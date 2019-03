India construiește 14000 de buncăre, iar Pakistanul consemnează la sol toate zborurile, de teama unui conflict nuclear

17:20

„Chiar dacă, în calitate de președinte, nu am participat la ultimele alegeri parlamentare, la fel și membrii familiei mele, am obosit din cauza campaniei electorale. Vrem să ne odihnim împreună în acest weekend. Cel mai mare fiu care face muzică vrea să participe la un concert la Moscova”, a declarat Dodon pentru Tass. În primele două luni din acest an, Dodon a fost deja la Moscova de două ori, iar în doi ani ca șef de stat - de aproximativ 30 de ori, inclusiv în vizite private....