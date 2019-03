Primăria Chişinău va achiziționa 15 apartamente destinate cazării temporare a persoanelor în situații de urgență

05:10

Am luat toate măsurile ca aceste alegeri, într-adevăr, să se desfășoare liber și corect. Declarația aparține premierului Pavel Filip și a fost făcută în debutul ultimei ședințe a Executivului. „Am insistat ca aceste alegeri să se desfășoare liber și corect. Și nu în zadar am insistat și am invitat un număr mare de observatori, vorbesc […]