X Factor România nu se mai difuzează. Antena 1 renunță la show după 7 ani

17:30

Dupa ce a aflat rezultatele alegerilor parlamentare, interpreta Jasmin, ce acare este și soția lui Ilan Șor, liderul Partidului Politic ȘOR, a postat pe o rețea de socializare un mesaj. Aceasta își exprimă bucuria că Ilan est eunul dintre cei 101 deputați din viitorul Parlament al Republicii Moldova. „Ieri au... The post Jasmin, soția lui Șor:„Soțul meu e acolo unde îi e locul” appeared first on Regional.md.