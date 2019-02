Proiectul lui Dragnea şi Şerban Nicolae: BNR să repatrieze peste 90% din aurul depozitat în străinătate, datorită economiei

19:10

Potrivit unei surse apropiate artistului, la eveniment au participat foarte puţini membri ai familiei şi câţiva prieteni vechi, aproximativ 40 de persoane.Sheeran şi Seaborn se cunosc din copilărie, dar au devenit un cuplu în 2015 şi s-au logodit în ianuarie 2018.Starul pop a declarat la un moment dat că au decis să poarte verighete pentru ca nimeni să nu afle când se vor căsători.În vârstă de 28 de ani, Ed Sheeran, deţinător a patru premii Grammy, considerat un fenomen al genului folk-pop, a fost cel mai bine vândut artist al anului 2017, potrivit International Federation of the Phonographic Industry, organizaţia care reprezintă interesele industriei de înregistrări muzicale la nivel global.Albumul lui Sheeran "Divide", al treilea din cariera sa, a fost cel mai bine vândut material discografic în 2017, iar "Shape of You" a fost single-ul care a înregistrat cele mai mari vânzări, potrivit organizaţiei.