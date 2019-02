Important! Cum înscrieți copilul la grădiniță în Italia

17:00

Noaptea trecută, pompierii din cadrul Secției situații excepționale Strășeni au avut misiunea de a salva un bărbat în vârstă de 27 de ani căzut într-o groapă cu adâncimea de 3 metri de pe teritoriul unui șantier de construcție din municipiul Strășeni. La fața locului de urgență s-a deplasat un echipaj... The post Un bărbat din Strășeni a căzut într-o groapă cu adâncimea de trei metri appeared first on Regional.md.