(Video) Când va fi ales reprezentantul Moldovei la concursul Eurovision 2019

18:00

Bronzul organic a cucerit rapid admiratia femeilor si nu exista anotimp in care sa nu se faca, mai cu seama ca este o procedura sanatoasa. Majoritatea femeilor isi doresc un bronz ideal si in sezonul rece, insa nu oricine are ocazia sa mearga in tari exotice chiar in plina iarna si nu fiecare femeie accepta… Articolul Estetician din Chișinău: o sedință de BRONZARE ORGANICĂ durează 20-30 de minute! Rezultatul este vizibil imediat apare prima dată în Telegraph Moldova.