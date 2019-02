Instituţii de învăţământ din ţară, dotate cu echipament de instruire în prevenirea cancerului de col uterin

19:50

Mohammed Said, directorul Spitalului feroviar Cairo, a avertizat că bilanţul victimelor incendiului de la Gara Ramsis ar putea creşte, în condiţiile în care incendiul nu a fost încă stins, relatează The Associated Press. Autoritatea feroviară din Egipt a comunicat că incendiul a izbucnit în momentul în care un tren a intrat în bariera de beton amplasată la capătul unei linii de cale ferată. Un oficial egiptean a anunţat că bilanţul incendiului din Gara Ramsis a ajuns la 25 de morţi. Cauza accide...