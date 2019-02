PDM a depus o sesizare la Curtea Constituţională în care solicită interpretarea mai multe articole ce se referă la Guvern

16:50

Un nou capitol din povestea „Underland" a ajuns la final. Unicul festival subteran din lume, Underland Wine & Music Fest, a adunat sâmbătă, 23 februarie, peste cinci mii de oameni care au cântat, au dansat, s-au aventurat și au făcut mii de pași în galeriile Combinatului de Vinuri „Cricova" SA. Această ediție a fost una […]