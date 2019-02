Cumplit! O minoră de 16 ani s-a spânzurat în podul casei

20:40

Preotul-misionar, protoiereul mitrofor Veniamin Onu, parohul bisericii Sf. Irh. Nicolae din Vicenza, Italia, cel care cu timp și fără de timp slujește lui Dumnezeu și oamenilor a aniversat recent zece ani, de când desfășoară cu mult zel activități caritabile și filantropice. Părintele Veniamin a sărbătorit această zi nu la restaurante,...