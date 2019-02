37 de servicii publice vor fi supuse reingineriei. Pavel Filip: Modernizarea și digitizarea serviciilor înseamnă aducerea acestora mai aproape de cetățean

13:30

346 de companii autohtone și străine din domeniul tehnologei informației au aderat în anul 2018 la primul parc IT din țara noastră, creat la inițiativa premierului Pavel Filip. Conform rezultatelor preliminare, în anul precedent, venitul din vânzări a ajuns la aproape 2 miliarde de lei. „Pentru Republica Moldova domeniul IT este unul de perspectivă. Fiind o țară mică, nu trebuie să producem doar brațe de muncă, trebuie să pregătim specialiști pentru industrii cu valoare adăugată înaltă”, a spus Pavel Filip. În primul an de activitate, peste 6600 de persoane au fost angajate în companiile din cadrul Moldova IT Park. Salariul mediu al acestora ajunge la aproape 26 de mii de lei. În această perioadă, exporturile rezidenților au crescut până la 600 milioane de lei în trimestrul IV de activitate, iar numărul companiilor cu capital străin a ajuns la 96. Moldova IT Park rămâne în continuare o platformă atractivă pentru rezidenți. Printre facilitățile acordate se numără achitarea impozitului unic în mărime de 7% din venitul din vânzări, precum și eliminarea barierelor birocratice. De asemenea, parcul oferă un regim virtual de funcționare - rezidenții acestuia își pot desfășura activitatea și beneficia de facilitățile acordate chiar din propriile oficii sau reședințe, după o înregistrare prealabilă. Primul parc IT din Republica Moldova și-a început activitatea la 1 ianuarie 2018, fiind fondat pe un termen de 10 ani. În această perioadă, numărul rezidenților parcului urmează să ajungă la circa 500 de companii IT. Printre obiectivele stabilite sunt atragerea investițiilor locale şi străine, crearea noilor locuri de muncă, pilotarea unor servicii noi și, ca urmare, impulsionarea creșterii industriei tehnologiei informației.