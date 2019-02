O nouă sucursală FinComBank S.A. chiar în inima capitalei, pentru a fi mai aproape de clienți

19:10

Miniștrii care și-au suspendat activitatea pe perioada campaniei electorale au revenit astăzi la muncă. O parte din ei au ieșit învingători după alegerile parlamentare, iar alții au obținut rezultate modeste. Am mers astăzi la ședința Guvernului, pentru a-i întreba ce planuri au și cum li s-a părut experiența alegerilor. Nu am avut însă cu cine discuta, cu mici excepții. Și asta pentru că majoritatea miniștrilor au ales să vină la ședință pe ușa din spate, acolo unde presa nu are acces.